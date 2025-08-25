Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Kritik von Merz am Sozialstaat

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Kritik von Merz am Sozialstaat:

Merz agiert zwar außenpolitisch höchst geschickt gegenüber seinen Gesprächspartnern. Im Inneren lässt er diese Finesse aber bislang vermissen. Es wird nicht ausreichen, der SPD zu sagen, es ginge ihr besser, wenn sie nur mehr so wäre wie die CDU. Merz muss seinem Koalitionspartner inhaltliche Brücken bauen, um ihn für tiefgehende Sozialstaatsreformen zu gewinnen. Da geht er bislang bestenfalls tapsig vor./yyzz/DP/mis