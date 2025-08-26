AT&T kauft Spektrum-Lizenzen für 23 Milliarden Dollar
DALLAS (dpa-AFX) - Der US-Telekomkonzern AT&T übernimmt Frequenz-Lizenzen des Satellitenkommunikationsunternehmens Echostar für rund 23 Milliarden US-Dollar (rund 19,7 Mrd Euro). Damit positioniere sich AT&T langfristig als Marktführer im Bereich fortschrittlicher Konnektivität über 5G und Glasfaser, teilte das Unternehmen am Dienstag in Dallas mit. Die Transaktion muss noch behördlich genehmigt werden und soll Mitte 2026 abgeschlossen werden.
Seine Prognosen für das laufende Jahr bekräftigte AT&T ebenso wie die Ausschüttungspläne, wie eine erwartete Kapazität für Aktienrückkäufe im Volumen von 20 Milliarden Dollar für die Jahre 2025 bis 2027./nas/stk
