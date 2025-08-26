SFC Energy will nach Prognosesenkung Kosten senken

Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy will angesichts sinkender Gewinne seine Kosten reduzieren. Entsprechende Maßnahmen zur Stärkung der Ertragskraft seien eingeleitet worden, teilte das Unternehmen bei der Veröffentlichung seines Halbjahresberichts mit. Neben Einsparungen will SFC Energy Investitionen und IT-Projekte priorisieren, hieß es ohne nähere Details. Seine Kernmärkte sieht der Brennstoffzellenspezialist jedoch intakt. Zusätzliche Wachstumsimpulse will SFC Energy durch regionale Expansion sowie Zukäufe in den USA und Südostasien setzen.

Das Unternehmen hatte bereits Ende Juli vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt und über sinkende Ergebnisse berichtet. Ein unsicheres wirtschaftliches Umfeld sowie die US-Zollpolitik hätten dafür gesorgt, dass Kunden sich bei Investitionsentscheidungen zurückhielten. Zudem belasteten negative Wechselkurseffekte und höhere Kosten.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Entscheidungen (Ebit) wurde mit 4,6 Millionen Euro nahezu halbiert. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von knapp 0,3 Millionen Euro, nach 5,8 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz stieg wie bereits bekannt um 3,9 Prozent auf 73,6 Millionen Euro.

Ende Juli hat SFC zudem bereits die Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Die strategische Ausrichtung soll dennoch unverändert bleiben. In den ersten Wochen des dritten Quartals verzeichnete das Unternehmen in den USA, Kanada und Europa Auftragseingänge von rund 14 Millionen Euro.