IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech unterzeichnet Angebot zur Übernahme einer britischen Firma für 3D-Design & Modellierung für den Telekommunikationssektor und weitet sein Drone-as-a-Service-Geschäft in Europa aus

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech unterzeichnet Angebot zur Übernahme einer britischen Firma für 3D-Design & Modellierung für den Telekommunikationssektor und weitet sein Drone-as-a-Service-Geschäft in Europa aus

Vancouver, British Columbia, (26. August 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gestützte Drohnen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es ein Angebot zur Übernahme eines etablierten britischen 3D-Design- und Modellierungsunternehmens für den Telekommunikationssektor unterzeichnet hat. Die potenzielle Übernahme umfasst Dienstleistungen im Bereich der Konstruktion, Modernisierung und Inspektion von Sendemasten und ist der erste Expansionsschritt von ZenaTechs Drone-as-a-Service-Geschäft ins Vereinigte Königreich. Das Unternehmen erwartet sich davon nicht nur seine strategische internationale Präsenz in Europa auszuweiten, sondern auch neue Geschäftschancen im Telekommunikations- und Infrastrukturbereich.

Diese geplante Übernahme ist ein weiterer Schritt im Rahmen unserer Bemühungen, unser DaaS-Geschäft über die Vereinigten Staaten hinaus auszuweiten, um gezielt langfristige Wachstumschancen zu erschließen und gleichzeitig nach neuen Branchen Ausschau zu halten, die für eine Transformation durch den Einsatz von Drohnen bereit sind, erläutert Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Im Zuge der Modernisierung der 5G-Infrastruktur und einer besseren Kostenkontrolle durchlaufen Telekommunikationsnetze derzeit einen beispiellosen Wandel. Durch den Einsatz der fortschrittlichen drohnenbasierten 3D-Modellierung sind wir in der Lage, rascher präzisere Lösungen für die Mobilfunkinfrastruktur anzubieten und gleichzeitig die Sicherheitsstandards zu verbessern. Wir kombinieren bewährtes branchenspezifisches Fachwissen mit unseren innovativen Drohnen und bauen so eine globale Plattform auf, die Innovationen und Effizienzsteigerungen ermöglicht, die wir branchenübergreifend nutzen können, fügt Dr. Passley hinzu.

Das Zielunternehmen verfügt über eine Stammklientel aus führenden Telekommunikationskunden und bietet fortschrittliche 3D-Scanning-, Modellierungs- und Designlösungen - einschließlich digitaler Zwillinge und Building Information Modeling -, die eine effizientere Errichtung, Wartung und Modernisierung der kritischer Telekommunikationsinfrastruktur ermöglichen. Angesichts des laufenden Wartungsbedarfs von Telekommunikationsmasten plant das Unternehmen, sein Leistungsangebot um die Rostsanierung und Spritzlackierung unter Einsatz von Drohnen zu erweitern.

Mit seiner Übernahmestrategie zielt ZenaTech darauf ab, herkömmliche Vermessungs- und Inspektionsarbeiten sowie weitere etablierte Geschäftsbereiche durch die Integration fortschrittlicher KI-Drohnen-Hardware und -Software zu modernisieren. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass dieser Ansatz die Marktakzeptanz beschleunigen, den Kundenstamm erweitern sowie fragmentierte und manuelle Arbeitsabläufe in skalierbare, technologiegestützte Lösungen umwandeln wird. Mit der Übernahme von Landvermessungs- und Ingenieurbüros sowie anderen innovationsreifen Unternehmen forciert ZenaTech seine nationale und internationale Vision eines skalierbaren, multiserviceorientierten DaaS-Geschäfts, das auf Stammkunden und wiederkehrenden Umsatzmöglichkeiten basiert.

ZenaTech hat mittlerweile acht Übernahmen abgeschlossen und will bis Mitte des Jahres 2026 insgesamt 25 Drone-as-a-Service-Standorte einrichten. Das DaaS-Modell des Unternehmens bietet Firmen- und Regierungskunden über einen flexiblen On-Demand-Service oder ein bequemes Abonnement Zugang zu modernen Drohnen-Diensten für Vermessungen, Inspektionen, Hochdruckreinigungs- und Wartungsarbeiten sowie weitere Einsatzbereiche, sodass keine Investitionen in Drohnen-Hardware und -Software, Piloten, Wartungspersonal oder in die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mehr getätigt werden müssen.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Unternehmen für Geschäftstechnologielösungen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise SaaS und Quantencomputing-Lösungen für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheitswesen, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäftsmodell sowie sein Netzwerk von Standorten in den USA durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen für Unternehmen, die unter anderem von Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen Gebrauch machen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Verfolgungs-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in der Präzisionslandwirtschaft und bei kritischen Feldanwendungen im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US- Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und - möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, planen, antizipieren, anstreben, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80815

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80815&tr=1

