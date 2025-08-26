Werbung ausblenden

Neue iPhones von Apple in zwei Wochen erwartet

dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Event in Cupertino

Cupertino (dpa) - Apple wird seine neue iPhone-Generation voraussichtlich in zwei Wochen vorstellen. Der Konzern setzte ein Event in seinem Hauptquartier in Cupertino für den 9. September an. Wie gewohnt machte Apple keine Angaben dazu, worum es dabei gehen soll. Bei den September-Veranstaltungen werden aber traditionell neue Modelle der iPhones sowie der Computer-Uhr Apple Watch präsentiert.

In diesem Jahr soll die Modell-Palette Medienberichten zufolge um ein dünneres iPhone erweitert werden. Das iPhone 17 werde äußerlich der aktuellen 16er-Reihe ähnlich sehen, aber eine bessere Kamera und ein größeres Display bekommen, berichtete der Finanzdienst Bloomberg. Die teureren Pro-Modelle werden demnach mit einem größeren Kamera-Block auf der Rückseite auffallen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Apple
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulingeheute, 16:35 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Trader-Interview mit Martin Utschneider: Novo Nordisk, Palantir, Nvidia, Coinbase & Super Micr
gnubreW
heute, 10:44 Uhr · Lang & Schwarz
Trader-Interview mit Martin Utschneider: Novo Nordisk, Palantir, Nvidia, Coinbase & Super Micr
Smartwatches wegen CO₂-Versprechen im Visier
Gericht stoppt Apple-Werbung wegen Greenwashingheute, 10:21 Uhr · dpa-AFX
Gericht stoppt Apple-Werbung wegen Greenwashing
Indexumstellung
JPMorgan sieht Argenx im EuroStoxx - Eon hat das Nachsehenheute, 13:12 Uhr · dpa-AFX
JPMorgan sieht Argenx im EuroStoxx - Eon hat das Nachsehen
Halbleiterhersteller
US-Regierung plant keine Beteiligung an TSMC und Micron22. Aug. · Reuters
US-Regierung plant keine Beteiligung an TSMC und Micron
AKTIE IM FOKUS: Intel-Kurs klettert hoch - Staatsbeteiligunggestern, 17:38 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Werbung ausblenden