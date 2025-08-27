Werbung ausblenden

Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Gewinne vor wichtigen Nvidia-Zahlen

dpa-AFX · Uhr
KI

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den am Abend erwarteten Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns und KI-Profiteurs Nvidia hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte mit freundlicher Tendenz eröffnet. Positive Vorgaben liefern die US-Börsen, die am Vorabend im späten Handel zugelegt hatten.

In den ersten Handelsminuten stieg der Dax um 0,2 Prozent auf 24.193 Punkte. Damit verbleibt der am Dienstag auf ein Zweiwochentief abgerutschte Leitindex in der Handelsspanne der vergangenen Wochen. Diese reicht von etwa 24.000 bis zu gut 24.500 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Mittwochmorgen ebenfalls um 0,2 Prozent auf 30.868 Zähler zu. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 0,3 Prozent aufwärts./edh/mis

