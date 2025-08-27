Dax-Anleger bleiben in Deckung - Nvidia im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt tritt zur Wochenmitte vor der mit Spannung erwarteten Vorlage der Quartalszahlen von US-Chip-Gigant Nvidia auf der Stelle.

Zur Eröffnung notierte der Dax 0,1 Prozent fester bei 24.173 Punkten. "Nvidia ist eine dieser Firmen, die das Sentiment des gesamten Marktes verbessern oder zum Kippen bringen kann", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Anleger und Analysten rechnen mit dem zwölften Gewinnanstieg in Serie." Noch wichtiger als die Ergebnisse werde aber der Ausblick sein.

In der Spitze um mehr als sechs Prozent nach unten ging es für Aroundtown. Das für die Branche entscheidende operative Ergebnis (FFO I) schrumpfte im ersten Halbjahr leicht auf 150 Millionen Euro. Der Gewerbeimmobilieninvestor teilte zudem mit, dass Finanzvorstand Ben David nach 17 Jahren im Amt von seinem Posten zurücktrete und sein Stellvertreter Jonas Tintelnot ihm nachfolge.

