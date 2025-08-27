Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown bekommt neuen Finanzvorstand

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Beim Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown gibt es einen Vorstandswechsel. Ben David trete nach 17 Jahren als Finanzchef zurück, teilte der Immobilienkonzern am Mittwoch im Zuge der Vorlage von Halbjahreszahlen mit. Sein Nachfolger werde Jonas Tintelnot, der bereits seit drei Jahren Davids Stellvertreter sei. Die Veränderung im Vorstand sei Teil eines geordneten Führungswechsels und werde bis Ende des Jahres wirksam. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, soll David vorerst als Berater tätig bleiben./mne/mis