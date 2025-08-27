Steigende Mieten helfen Aroundtown - Gewinnziel bestätigt

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat im ersten Halbjahr von höheren Mieten vor allem bei Hotels und den Wohnungen seiner Tochter Grand City Properties profitiert. Die Nettomieteinnahmen kletterten trotz des Verkaufes von Immobilien leicht auf knapp 591 Millionen Euro, wie der MDax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Die Mieten legten auf vergleichbarer Basis um 3 Prozent zu. Der operative Gewinn (FFO1) ging jedoch um zwei Prozent auf 150,4 Millionen Euro zurück. Hier belasteten neben der geringeren Immobilienanzahl auch die ewigen Anleihen. Für das laufende Jahr peilt der Immobilienkonzern weiterhin einen erneuten Rückgang beim operativen Ergebnis (FFO 1) an und kalkuliert mit 280 Millionen bis 310 Millionen Euro.

Unter dem Strich machte Aroundtown vor allem wegen positiven Bewertungseffekten einen Gewinn von 578 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch wegen einer Abwertung seines Immobilienportfolios einen Verlust von knapp 330 Millionen Euro verbucht./mne/stk