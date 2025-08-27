Israelisches Militär: Haben Journalisten nicht ins Visier genommen

Jerusalem (Reuters) - Das israelische Militär verneint, bei dem Angriff auf das Nasser-Krankenhaus im Gazastreifen gezielt Journalisten der Nachrichtenagenturen Reuters und Associated Press ins Visier genommen zu haben.

"Wir können bestätigen, dass die Journalisten von Reuters und AP kein Ziel des Angriffs waren", sagte ein Militärsprecher am Dienstag. Bei dem israelischen Angriff auf die Klinik am Montag waren mindestens 20 Menschen getötet worden, darunter fünf Journalisten.

Nach ersten Untersuchungsergebnissen des Militärs wurde die Klinik angegriffen, weil dort eine von der Hamas aufgestellte Kamera entdeckt worden sei. Truppen hätten eine Kamera identifiziert, die "von der Hamas positioniert" worden sei, um die eigenen Streitkräfte zu beobachten, teilte das Militär mit. Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte den Vorfall am Montag als "tragisches Missgeschick" bezeichnet und tiefes Bedauern geäußert.

