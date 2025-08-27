Nakiki SE: Nakiki SE prüft Anleiheemission zum Kauf von Bitcoin
Die Nakiki SE prüft die Begebung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich.
Im Rahmen eines Pre-Market Soundings sondiert der Vorstand derzeit das Interesse bei professionellen Investoren. Der Emissionserlös soll überwiegend zum Erwerb von Bitcoin verwendet werden.
|
Sprache:
|
Deutsch
|
Unternehmen:
|
Nakiki SE
|
E-Mail:
|
Internet:
|
ISIN:
|
DE000WNDL300, DE000WNDL318
|
WKN:
|
WNDL30, WNDL31
|
Börsen:
|
Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
Kontakt für Rückfragen:
Telefon: +49 69 348 70 250
E-Mail: info@nakikifinance.com
NAKIKI SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473
WKN: WNDL30
ISIN: DE000WNDL300