Nakiki SE: Nakiki SE prüft Anleiheemission zum Kauf von Bitcoin

Die Nakiki SE prüft die Begebung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

Im Rahmen eines Pre-Market Soundings sondiert der Vorstand derzeit das Interesse bei professionellen Investoren. Der Emissionserlös soll überwiegend zum Erwerb von Bitcoin verwendet werden.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Nakiki SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main

Deutschland E-Mail: info@nakikifinance.com Internet: https://nakikifinance.com/ ISIN: DE000WNDL300, DE000WNDL318 WKN: WNDL30, WNDL31 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

