Werbung ausblenden

Nakiki SE: Nakiki SE prüft Anleiheemission zum Kauf von Bitcoin

Business Wire · Uhr

Die Nakiki SE prüft die Begebung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

Im Rahmen eines Pre-Market Soundings sondiert der Vorstand derzeit das Interesse bei professionellen Investoren. Der Emissionserlös soll überwiegend zum Erwerb von Bitcoin verwendet werden.

Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Deutschland

E-Mail:

info@nakikifinance.com

Internet:

https://nakikifinance.com/

ISIN:

DE000WNDL300, DE000WNDL318

WKN:

WNDL30, WNDL31

Börsen:

Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

 

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250827143840/de/

Kontakt für Rückfragen:
Telefon: +49 69 348 70 250
E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473
WKN: WNDL30
ISIN: DE000WNDL300

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bitcoin (USD)
Bitcoin Kurs in Euro
NAKIKI
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chip-Gigant meldet nachbörslich Zahlen
Der große Lackmustest: Was der Markt von Nvidias Zahlen erwartetheute, 16:30 Uhr · onvista
Der große Lackmustest: Was der Markt von Nvidias Zahlen erwartet
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancenheute, 15:15 Uhr · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufeheute, 14:50 Uhr · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden