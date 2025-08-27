Versicherer VIG nach starkem Halbjahr optimistischer für 2025

Wien (Reuters) - Der Versicherer Vienna Insurance Group (VIG) hat im ersten Halbjahr dank gestiegener Prämieneinnahmen seinen Gewinn gesteigert.

Das Vorsteuerergebnis kletterte um 10,5 Prozent auf 531,4 Millionen Euro, wie das österreichische Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Prämieneinnahmen legten um 8,7 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro zu.

Die versicherungstechnischen Erträge erhöhten sich um 8,1 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. "Die positive Entwicklung der ersten sechs Monate mit Zuwächsen bei Prämien und Gewinn unterstreicht, dass wir in Zentral- und Osteuropa bestens aufgestellt sind", sagte Vorstandschef Hartwig Löger. "Unsere ausgezeichnete Kapitalausstattung ermöglicht uns, Opportunitäten für attraktive Wachstumschancen in unseren Märkten zu nützen". Die Österreicher greifen derzeit nach einer Mehrheitsbeteiligung an der Nürnberger Versicherung. Dabei geht es um einen Anteil von mehr als 50 Prozent. VIG prüft bereits exklusiv die Bücher.

Zudem hob der Konzern seinen Ausblick für 2025 leicht an. Das Ergebnis vor Steuern wird nun am oberen Ende der Spanne von 950 Millionen bis zu einer Milliarde Euro erwartet.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)