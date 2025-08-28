Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: ProSiebenSat.1 steigen auf Zweijahreshoch

dpa-AFX · Uhr

(neu: Kursentwicklung und Händlerkommentare)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach anfänglichen Kursverlusten der Aktien von ProSiebenSat.1 sind diese am Donnerstag ins Plus gedreht. Mit einem Aufschlag von knapp drei Prozent auf 8,24 Euro erreichten sie den höchsten Stand seit zwei Jahren.

Mit einem Anteilsverkauf des Großinvestors PPF an die Berlusconi-Gesellschaft Media for Europe (MFE) sei das Bietergefecht um ProSiebenSat.1 nun beendet, MFE halte mit knapp 60 Prozent die Mehrheit am deutschen Medienkonzern, sagte ein Händler. Die kräftigen Kursgewinne von MFE legten den Schluss nahe, dass Anleger in der Übernahme nun operative Vorteile für den italienischen Medienkonzern sähen. MFE legeten in Mailand um sechs Prozent zu.

Eine Überraschung sei der Deal nicht, sagte ein weiterer Händler. Spätestens nach der Erhöhung des Kaufangebots durch MFE Ende Juli habe man mit dem Verkauf seines Anteils durch PPF an die Berlusconi-Holding rechnen können, sagte ein anderer Händler./bek/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ProSiebenSat.1 Media
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancengestern, 15:15 Uhr · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufegestern, 14:50 Uhr · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
New York Ausblick: Starke Quartalszahlen vor Nvidia-Berichtgestern, 14:10 Uhr · dpa-AFX
Eine US-Flagge vor einem Bildschirm mit Börsenkursen.
Chipkonzern
Nvidia träumt von Milliarden aus China - Aktie gibt leicht nachheute, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Nvidia träumt von Milliarden aus China - Aktie gibt leicht nach
Goldman stuft ab
Deutsche Bank und Commerzbank unter Druckgestern, 08:40 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Bank und Commerzbank unter Druck
Nach LBBW-Abstufung:
Hochtief-Anleger machen weiter Kassegestern, 10:52 Uhr · dpa-AFX
Hochtief
AKTIE IM FOKUS: Commerzbank leiden unter Abstufung durch BofA26. Aug. · dpa-AFX
Weitere Artikel
Werbung ausblenden