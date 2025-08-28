Aktien Asien: Durchwachsen - Etwas mauer Nvidia-Ausblick ohne große Wirkung

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Den etwas durchwachsenen Ausblick des US-Chipgiganten Nvidia verkrafteten die Indizes letztlich gut.

Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann zuletzt 1,4 Prozent auf 4.448 Punkte. Chinesische Chip-Aktien waren im Rally-Modus nach einem Bericht, wonach Unternehmen anstreben, die Leistung von KI-Prozessoren im nächsten Jahr zu verdreifachen.

Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab indes um 0,9 Prozent nach auf 24.992 Zähler. Die Papiere von Meituan brachen prozentual zweistellig ein nach einer Gewinnwarnung der Einzelhandelsholding. Alibaba verloren ebenfalls deutlich vor den am Freitag erwarteten Geschäftszahlen.

Für den japanischen Leitindex Nikkei 225 ging es um 0,7 Prozent nach oben auf einen Schlussstand von 42.828,79 Punkten. In Australien beendete der S&P/ASX 200 den Handel mit plus 0,2 Prozent bei 8.980 Punkten. In Indien verzeichneten die Indizes unter dem Eindruck hoher US-Zölle moderate Abgaben./ajx/stk