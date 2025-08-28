EQS-Adhoc: LR Health & Beauty SE: Möglicher Verstoß gegen Leverage Covenant zum 30. September 2025 – Vorstand beabsichtigt Gespräche mit Gläubigern der Anleihe 2024/2028 zur vorsorglichen Beschlussfassung ...

EQS-Ad-hoc: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Anleihe/Prognoseänderung

LR Health & Beauty SE: Möglicher Verstoß gegen Leverage Covenant zum 30. September 2025 – Vorstand beabsichtigt Gespräche mit Gläubigern der Anleihe 2024/2028 zur vorsorglichen Beschlussfassung über einen Verzicht auf die Erfüllung des Leverage Covenants zum 30. September 2025 und Anpassung der Anleihebedingungen; Anpassung der EBITDA-Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025.

Ahlen, 28. August 2025 – Der Vorstand der LR Health & Beauty SE („LR“ oder „Gesellschaft“) hat heute beschlossen, mit den Gläubigern der Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) vorsorglich über einen Vorschlag zur Änderung der Anleihebedingungen zu verhandeln. Hintergrund ist ein möglicher Verstoß der Gesellschaft gegen die Verpflichtung aus Ziffer 13.2 der Anleihebedingungen, wonach die Gesellschaft sicherzustellen hat, dass die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA ("Leverage Covenant") zum Stichtag 30. September 2025 den Schwellenwert von 4,50:1 nicht überschreitet. Die Anleihebedingungen sehen in Ziffer 13.2.1 (iii) vor, dass der Leverage Covenant sich ab dem 1. Juli 2025 von 4.75:1 auf 4.50:1 verringert. Nach den gegenwärtig vorliegenden, aber noch vorläufigen Bewertungs- und Berechnungsgrundlagen geht der Vorstand davon aus, dass der Leverage Covenant für das Testdatum 30. September 2025 voraussichtlich nicht eingehalten werden wird. Grund hierfür ist ein sich schlechter als erwartet entwickelndes EBITDA, was maßgeblich auf gestiegene bzw. steigende Kosten in den Bereichen Marketing und Vertrieb zurückzuführen ist.

Daher hat der Vorstand entschieden, mit den Anleihegläubigern vorsorglich in Verhandlungen über eine Änderung der Anleihebedingungen – insbesondere hinsichtlich des Leverage Covenants – zu treten und diese gegebenenfalls um Zustimmungserteilung zu einem Verzicht auf den Leverage Covenant zum 30. September 2025 zu ersuchen. Des Weiteren wird der Vorstand zu gegebener Zeit über den weiteren Ablauf hinsichtlich Art und Zeitpunkt einer etwaigen Abstimmung zur Änderung der Anleihebedingungen informieren.

Darüber hinaus passt der Vorstand der Gesellschaft die am 25. April 2025 veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr 2025 an. Hinsichtlich des Umsatzes (Warenerlöse) geht der Vorstand nun von einer stabilen Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr aus. Zuvor war ein stabil bis moderat steigender Umsatz prognostiziert worden. Das EBITDA wird für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr zwischen 24,0 Mio. EUR und 27,0 Mio. EUR erwartet – während die bisherige Prognose ein signifikantes Wachstum des EBITDA im Vergleich zum Vorjahreswert von 27,3 Mio. EUR vorsah. Die Anpassung der Prognose ist im Wesentlichen auf gestiegene bzw. steigende Kosten in den Bereichen Marketing und Vertrieb zurückzuführen. Dieser Trend hat sich auch im Monat Juli fortgesetzt, sodass der Vorstand gegenwärtig nicht davon ausgeht, die bisherige Prognose durch etwaige Aufholeffekte oder Einsparmaßnahmen noch erreichen zu können.





