EQS-Adhoc: OTI Greentech AG: Verschiebung der Veröffentlichung des Konzern- und Jahresabschlusses 2024 und ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024

OTI Greentech AG: Verschiebung der Veröffentlichung des Konzern- und Jahresabschlusses 2024 und ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024



Berlin, 28. August 2025 – Die OTI Greentech AG (ISIN DE000A2TSL22), ein an der Börse Düsseldorf notierter, international tätiger Anbieter von innovativen und nachhaltigen Chemikalien und Dienstleistungen für die Industrie, meldet, dass sich die Veröffentlichung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 weiter verschiebt. Die Veröffentlichung des Konzernabschlusses ist am 30. Oktober 2025 vorgesehen. Die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 soll am 11. Dezember 2025 stattfinden. Die Verschiebung der Termine ist notwendig geworden, da die Abschlüsse einiger Tochtergesellschaften noch nicht final vorliegen. Operative Gründe für die Verschiebung gibt es nicht.

Kontakt:

OTI Greentech AG

Dr. John C. Kisalus, CEO

info@oti.ag

Tel. +49 30 887 865 62

Friedrichstraße 79

10117 Berlin

edicto GmbH

Ralf Droz

rdroz@edicto.de

Tel. +49 69 905505-51

Eschersheimer Landstr. 42-44

60322 Frankfurt

