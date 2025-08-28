Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: OTI Greentech AG: Verschiebung der Veröffentlichung des Konzern- und Jahresabschlusses 2024 und ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024

EQS Group · Uhr

EQS-Ad-hoc: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Jahresbericht
OTI Greentech AG: Verschiebung der Veröffentlichung des Konzern- und Jahresabschlusses 2024 und ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024

28.08.2025 / 16:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

OTI Greentech AG: Verschiebung der Veröffentlichung des Konzern- und Jahresabschlusses 2024 und ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024

Berlin, 28. August 2025 – Die OTI Greentech AG (ISIN DE000A2TSL22), ein an der Börse Düsseldorf notierter, international tätiger Anbieter von innovativen und nachhaltigen Chemikalien und Dienstleistungen für die Industrie, meldet, dass sich die Veröffentlichung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 weiter verschiebt. Die Veröffentlichung des Konzernabschlusses ist am 30. Oktober 2025 vorgesehen. Die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 soll am 11. Dezember 2025 stattfinden. Die Verschiebung der Termine ist notwendig geworden, da die Abschlüsse einiger Tochtergesellschaften noch nicht final vorliegen. Operative Gründe für die Verschiebung gibt es nicht.

Kontakt:

OTI Greentech AG

Dr. John C. Kisalus, CEO

info@oti.ag

Tel. +49 30 887 865 62

Friedrichstraße 79

10117 Berlin

edicto GmbH

Ralf Droz

rdroz@edicto.de

Tel. +49 69 905505-51

Eschersheimer Landstr. 42-44

60322 Frankfurt

Ende der Insiderinformation

28.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:OTI Greentech AG
Friedrichstraße 79
10117 Berlin
Deutschland
Telefon:+49 30 887 865 62
Fax:+49 30 690 884 88
E-Mail:info@oti.ag
Internet:www.oti.ag
ISIN:DE000A2TSL22
WKN:A2TSL2
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID:2190236
Ende der MitteilungEQS News-Service

2190236 28.08.2025 CET/CEST

OTI GREENTECH AG O.N.
