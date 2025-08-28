Werbung ausblenden

EQS-AFR: CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: CPI Europe AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

28.08.2025 / 18:21 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die CPI Europe AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/cpi-europe-halbjahresfinanzbericht-2025pdf.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/half-year_financial_report_2025.pdf

28.08.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien
Österreich
Internet:http://cpi-europe.com/
Ende der MitteilungEQS News-Service

2190282 28.08.2025 CET/CEST

CPI Europe AG
