EQS-AFR: EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
EQS Group · Uhr
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: EVN AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
28.08.2025 / 07:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die EVN AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q3
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.evn.at/publikationen
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.evn.at/publications
28.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EVN AG
|EVN Platz
|2344 Maria Enzersdorf
|Österreich
|Internet:
|www.evn.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2189500 28.08.2025 CET/CEST
