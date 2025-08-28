Werbung ausblenden

EQS-AFR: EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: EVN AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

28.08.2025 / 07:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die EVN AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q3

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.evn.at/publikationen

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.evn.at/publications

28.08.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:EVN AG
EVN Platz
2344 Maria Enzersdorf
Österreich
Internet:www.evn.at
Ende der MitteilungEQS News-Service

2189500 28.08.2025 CET/CEST

EVN
