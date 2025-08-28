EQS-AFR: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
28.08.2025 / 10:39 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.raiffeisen.at/noew/rlb/de/meine-bank/investor-relations/finanzberichte/_jcr_content/root/responsivegrid/tabaccordioncontaine/tabAccordionElements/tabaccordionelement_/items/downloadlist_copy.download.html/0/Konzern-Halbjahresbericht%202025.pdf
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.raiffeisen.at/noew/rlb/de/meine-bank/investor-relations/financial-reports/_jcr_content/root/responsivegrid/tabaccordioncontaine/tabAccordionElements/tabaccordionelement_/items/downloadlist.download.html/0/Semi-Annual%20Report%202025.pdf
28.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
|Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
|1020 Wien
|Österreich
|Internet:
|http://raiffeisen.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2190100 28.08.2025 CET/CEST