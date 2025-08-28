EQS-AFR: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



28.08.2025

Hiermit gibt die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.raiffeisen.at/noew/rlb/de/meine-bank/investor-relations/finanzberichte/_jcr_content/root/responsivegrid/tabaccordioncontaine/tabAccordionElements/tabaccordionelement_/items/downloadlist_copy.download.html/0/Konzern-Halbjahresbericht%202025.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.raiffeisen.at/noew/rlb/de/meine-bank/investor-relations/financial-reports/_jcr_content/root/responsivegrid/tabaccordioncontaine/tabAccordionElements/tabaccordionelement_/items/downloadlist.download.html/0/Semi-Annual%20Report%202025.pdf

28.08.2025 CET/CEST



