Werbung ausblenden

EQS-AFR: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe / Veröffentlichung von Finanzberichten
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

28.08.2025 / 15:49 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://group.vig/investor-relations/

Sprache: Englisch

Ort:

https://group.vig/en/investor-relations/

Bemerkungen:

VIG Halbjahresfinanzbericht 2025

28.08.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
1010 Wien
Österreich
Internet:www.group.vig
Ende der MitteilungEQS News-Service

2190224 28.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Vienna Insurance Group
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancengestern, 15:15 Uhr · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufegestern, 14:50 Uhr · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden