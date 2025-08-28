EQS-AFR: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe / Veröffentlichung von Finanzberichten

Hiermit gibt die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://group.vig/investor-relations/

Sprache: Englisch

Ort:

https://group.vig/en/investor-relations/

Bemerkungen:

VIG Halbjahresfinanzbericht 2025

