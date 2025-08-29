Werbung ausblenden

Baloise Swiss Property Fund führt fünfte Kapitalerhöhung über CHF 153.7 Mio. durch – Vollzeichnung

EQS Group · Uhr

Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
Baloise Swiss Property Fund führt fünfte Kapitalerhöhung über CHF 153.7 Mio. durch – Vollzeichnung

29.08.2025 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 

Basel, 29. August 2025. Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG hat die Kapitalerhöhung für den Baloise Swiss Property Fund (BSPF) mit Kapitalzusagen im Umfang von CHF 153.7 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Damit können elf Liegenschaften in wirtschaftlich starken Regionen erworben werden. Die Ertragskraft und die Lagequalität des Portfolios werden weiter gestärkt. Der BSPF verfügt damit über ein Immobilien-Portfolio von rund CHF 1.3 Mrd.

«Es freut mich, dass es uns zum fünften Mal gelungen ist, die Investoren von unserem Immobilienfonds und den neuen Liegenschaften zu überzeugen. Die elf attraktiven Immobilien werden die Ertragskraft und insbesondere die Lagequalität des Gesamtportfolios weiter erhöhen», sagt Fondsmanager Jan Hagen von Baloise Asset Management AG.

Im Rahmen der Bezugsfrist bis zum 26. August 2025 ist es gelungen, Kapitalzusagen im Umfang von CHF 153.7 Mio. zu gewinnen. Mit diesen Mitteln und zusätzlichem Fremdkapital kann ein Portfolio aus elf Liegenschaften mit einem Marktwert von rund CHF 209.6 Mio. erworben werden. Diese Transaktion stärkt die Präsenz des BSPF in wirtschaftlich starken Regionen der Schweiz. Zudem verfügen die zu erwerbenden Liegenschaften über interessantes Ertragssteigerungspotential. 

Nach Abschluss der Kapitalerhöhung wird der BSPF über ein Immobilien-Portfolio von rund CHF 1.3 Mrd. verfügen. Der Fokus liegt dabei auf regional diversifizierten Wohnliegenschaften in der ganzen Schweiz.

Die Liberierung der neuen Fondsanteile wird am 4. September 2025 erfolgen. 

 

Fondsportrait

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der Fonds besitzt per 31. März 2025 81 Immobilien mit einem Marktvolumen von rund CHF 1‘102.8 Mio.

Ansatz

«Best effort»

Marktwert Liegenschaftenportfolio

CHF 209’557’000

Emissionsvolumen

CHF 153'678’112

  

Ausgabepreis pro Anteil

CHF 109,64

  

Anzahl neue Anteile

1’401’661

  

Bezugsverhältnis

6:1

  

Liberierungsdatum

4. September 2025

  

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

  

Market Maker

Swiss Finance & Property AG, Zürich

  

Fondsinformationen

Name Baloise Swiss Property Fund
Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033
Fondswährung CHF
Ertragsverwendung ausschüttend
Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds
Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel
Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich
Tickersymbol BALSP
Lancierungsdatum 1. Oktober 2018

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie dem Basisinformationsblatt sowie den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden. 

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen («FIDLEG») in der jeweils geltenden Fassung dar. 

Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance. 

Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons». 

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Fund sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes mit integriertem Fondsvertrag sowie dem Basisinformationsblatt erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar. 

Weitere Informationen

 

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet:  www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über das Asset Management von Baloise
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.


Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21
4002 Basel
Schweiz
Telefon: +41 58 285 97 37
E-Mail: assetmanagement@baloise.com
ISIN: CH0414551033
Valorennummer: 41455103
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2190398

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2190398  29.08.2025 CET/CEST

