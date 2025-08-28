EQS-News: Allane Mobility Group verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 deutliches Wachstum

EQS-News: Allane SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Allane Mobility Group verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 deutliches Wachstum

Operativer Konzernumsatz steigt signifikant um 27,1 % auf 272,6 Mio. Euro

EBT verbessert sich auf 5,2 Mio. Euro

Konzernvertragsbestand steigt auf 152.700 Verträge

Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt

Garching bei München, 28. August 2025 – Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, ist im ersten Halbjahr 2025 erneut gewachsen. So hat das Unternehmen seinen operativen Umsatz und das Ergebnis vor Steuern (EBT) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert. Der Konzernvertragsbestand ist im Berichtszeitraum ebenfalls erneut gestiegen.



Eckart Klumpp, Vorstandsvorsitzender der Allane SE: „Das deutlich zweistellige Umsatzwachstum, die spürbare Ergebnisverbesserung und das Plus im Vertragsbestand unterstreichen unseren Wachstumskurs. Besonders erfreulich ist die anhaltende Dynamik im Captive-Leasing-Geschäft, das maßgeblich zu diesem Erfolg beiträgt. Diese Fortschritte zeigen, dass wir mit unserer Strategie FAST LANE 27 auf dem richtigen Weg sind. So bestätigen wir unsere Prognose für das laufende Jahr und sind sehr zuversichtlich, unsere ambitionierten strategischen Ziele zu erreichen."



Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025



Der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland belief sich zum 30. Juni 2025 auf 152.700 Verträge. Damit lag er 6,4 % über dem Wert zum 31. Dezember 2024 (143.500 Verträge) und 14,1 % über dem Wert vom 30. Juni 2024 (133.800 Verträge). Diese Entwicklung ist vor allem auf das Wachstum des Vertragsbestands im Geschäftssegment Captive Leasing zurückzuführen.



Der Konzernumsatz, in dem der operative Umsatz und die Verkaufserlöse enthalten sind, stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 10,2 % auf 396,1 Mio. Euro (H1 2024: 359,5 Mio. Euro). Der operative Konzernumsatz, in dem die Erlöse aus Fahrzeugverkäufen nicht enthalten sind, legte deutlich um 27,1 % auf 272,6 Mio. Euro zu (H1 2024: 214,5 Mio. Euro). Die positive Entwicklung resultierte vor allem aus dem starken Anstieg der Leasingerlöse und der nutzungsabhängigen Serviceerlöse im Geschäftsbereich Leasing. Die Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Leasingrückläufern und der Vermarktung von Kundenfahrzeugen aus dem Flottenmanagement sanken hingegen auf 123,5 Mio. Euro, was einem Rückgang um 14,8 % entspricht. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf ein geringeres Absatzvolumen bei gleichbleibenden Stückpreisen zurückzuführen.



Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg signifikant um 32,6 % auf 195,7 Mio. Euro (H1 2024: 147,7 Mio. Euro). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich von –24,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 5,2 Mio. Euro. Die Verbesserung des EBT resultiert vor allem aus dem Wachstum des Vertragsbestands im Segment Captive Leasing und der im Vorjahresvergleich reduzierten Sicherheitsvorsorge für Restwertrisiken des Leasingvermögens.



Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2025



Die Allane Mobility Group bestätigt ihre am 20. Mai 2025 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Demnach erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr einen Vertragsbestand in einer Bandbreite von 150.000 bis 170.000 Verträgen (2024: 143.500). Der operative Konzernumsatz soll zwischen 570 und 620 Millionen Euro liegen (2024: 457,6 Mio. Euro). Beim Ergebnis vor Steuern rechnet das Unternehmen mit einer Bandbreite von 25 bis 35 Mio. Euro (2024: –49,3 Mio. Euro)



Der vollständige Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025 steht auf der Investor Relations Website der Allane Mobility Group zum Download bereit.



----



Über Allane Mobility Group:



Die Allane Mobility Group mit Sitz in Garching bei München ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Flottenleasing, Online Retail, Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.



Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.



Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 747 Millionen Euro.



Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.



www.allane-mobility-group.com



