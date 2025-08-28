Evonik gründet Service-Tochter 'Syneqt' - Später Verkauf denkbar
dpa-AFX · Uhr
ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Evonik fasst sein Servicegeschäft in den Chemieparks Marl und Wesseling ab 2026 in einer eigenen Tochtergesellschaft namens Syneqt zusammen. Das neue Unternehmen mit rund 3.500 Beschäftigten und 1,8 Milliarden Euro Umsatz werde einer der bundesweit größten Anbieter für Industrie-Services, teilte Evonik in Essen mit. Syneqt gehört zu 100 Prozent Evonik. Ob das so bleibt, ist aber offen: "Perspektivisch ist der Einstieg von Investoren in verschiedenen Größenordnungen möglich, um weitere Wachstumsmittel für das Geschäft zu erschließen", teilte Evonik weiter mit. Optionen dieser Art würden aber noch geprüft. Alles sei möglich: ein Verbleib bei Evonik, Partnerlösungen oder eine komplette Abgabe./tob/mis
onvista Premium-Artikel
Trading-ImpulsDieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancengestern, 15:15 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungÄnderung bei Nvidia und zwei Neukäufegestern, 14:50 Uhr · onvista
Gea und Scout24 vor Aufstieg?So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Chemiekonzern und norwegischer DüngemittelherstellerBASF und Yara blasen US-Projekt für blaues Ammoniak ab26. Aug. · Reuters
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx vor Nvidia-Resultaten stabilisiertgestern, 18:24 Uhr · dpa-AFX
Aktien Europa: Stabilisiert - Banken schwachgestern, 12:06 Uhr · dpa-AFX
WDH/AKTIE IM FOKUS: Givaudan nach Chef-Abgang unter Druckgestern, 14:52 Uhr · dpa-AFX