Fraktionsspitzen von Union und SPD in Klausur

dpa-AFX · Uhr

WÜRZBURG (dpa-AFX) - Die Spitzen der Koalitionsfraktionen von Union und SPD im Bundestag kommen am Donnerstag zu einer zweitägigen Klausur in Würzburg zusammen. Kurz vor Ende der parlamentarischen Sommerpause wollen die geschäftsführenden Vorstände um Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU), seinen SPD-Kollegen Matthias Miersch und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann über Schwerpunkte im zweiten Halbjahr beraten. Nach jüngsten Streitigkeiten steht auch die allgemeine Basis der gemeinsamen Regierungsarbeit im Blick. Als Gast wird Nato-Generalsekretär Mark Rutte bei der Tagung in Würzburg erwartet./sam/cn/DP/he

