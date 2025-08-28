Helaba baut Gewinn im Halbjahr kräftig aus

Frankfurt (Reuters) - Die Landesbank Hessen-Thüringen hat gestützt durch kräftige Provisionseinnahmen und eine geringere Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite einen Ergebnissprung erzielt.

Das Konzernergebnis vor Steuern habe im ersten Halbjahr binnen Jahresfrist um fast elf Prozent auf 458 Millionen Euro zugelegt, teilte die Helaba am Donnerstag in Frankfurt mit. "Alle Geschäftssegmente haben einen positiven Ergebnisbeitrag beigesteuert", erklärte Konzernchef Thomas Groß. Im Provisionsgeschäft halte der erfreuliche Ertragstrend an. "Darüber hinaus hat sich das Kreditneugeschäft sehr positiv entwickelt." Der Konzerngewinn nach Steuern nahm um knapp 15 Prozent auf 342 Millionen Euro zu.

"Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten wir unverändert einen Vorsteuergewinn nur leicht unter Vorjahresniveau", sagte Groß. Die andauernden geopolitischen Konflikte und die Unsicherheiten mit Blick auf die amerikanische Handelspolitik werden aus Sicht von Groß das Marktumfeld auch im zweiten Halbjahr 2025 beeinflussen. Die sich "vorsichtig abzeichnende Erholung der Binnenkonjunktur" und die Konjunkturpakete würden allerdings im Gegenzug für eine Erholung bei den Investitionen sorgen. Mittelfristig strebt die Helaba ein Vorsteuerergebnis von nachhaltig über einer Milliarde Euro an. Die Bank sei mit ihren breit gefächerten Geschäften gut für die Zukunft aufgestellt.

Im ersten Halbjahr baute die Helaba ihren Provisionsüberschuss um 6,4 Prozent auf 290 Millionen Euro aus. Der Zinsüberschuss sank hingegen um sieben Prozent auf 843 Millionen Euro. Positiv entwickelte sich das Immobiliengeschäft. Das entsprechende Segment-Ergebnis kletterte um 36 Prozent auf 121 Millionen Euro. Dabei dürften auch die niedrigen Zinsen im Euro-Raum eine Rolle gespielt haben. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Leitzins zuletzt deutlich gesenkt und erst auf der jüngsten Zinssitzung im Juli eine Pause eingelegt. Eine geringere Inflation und ein niedrigeres Zinsniveau wirkten sich positiv auf die Kapital- und die Immobilienmärkte aus, erklärte Groß. Die Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle sank im Halbjahr auf 150 Millionen Euro nach 173 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

