Merz besucht Marine in Rostock

ROSTOCK (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Donnerstag zu seinem Antrittsbesuch bei der Deutschen Marine in Rostock erwartet. Nach einer vertraulichen Gesprächsrunde im Marinekommando mit dem Inspekteur der Marine, Jan Christian Kaack, will Merz das neue nationale Hauptquartier "Commander Task Force Baltic" (CTF) besichtigen. Das 2024 gegründete CTF hat die Aufgabe, maritime Operationen und Übungsvorhaben zu planen sowie von der Nato zugeteilte Seestreitkräfte in Frieden, Krise und Krieg zu führen.

Im Anschluss an die Gespräche fliegt Merz per Hubschrauber auf die U-Boot-Jagdfregatte "Bayern", wo zunächst ein Rundgang auf dem Programm steht. Ein Verbund aus Marineschiffen will dann seine Fähigkeiten auf See demonstrieren. Gezeigt werden Übungen der Seeversorgung, der Flug- und U-Bootabwehr sowie der Verteidigung gegen einen Flugkörperangriff. Die Deutsche Marine zählt etwa 15.300 Soldatinnen und Soldaten. Sie ist nach der Luftwaffe (28.000) und dem Heer (63.000) die kleinste Teilstreitkraft der Bundeswehr./hr/DP/he