Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Wohnkosten von Studierenden
dpa-AFX · Uhr
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Wohnkosten von Studierenden:
"Es gibt eine himmelschreiende Ungerechtigkeit im deutschen Bildungssystem. Für diejenigen, die aus ärmeren Familien kommen oder deren Eltern nicht studiert haben, ist es besonders schwer, es auf die Hochschule zu schaffen. Für alle, denen es gelingt, kommt - angesichts des angespannten Wohnungsmarktes vielerorts - eine weitere Ungerechtigkeit obendrauf: Das Wohnen ist in vielen Unistädten mittlerweile so teuer, dass die freie Studienplatzwahl dadurch faktisch eingeschränkt ist."/yyzz/DP/he
