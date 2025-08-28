TAGESVORSCHAU: Termine am 28. August 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 28. August 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 7/25 07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Delivery Hero, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen 08:00 DEU: Helaba, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen DEU: Geratherm Q2-Zahlen DEU: Funkwerk AG Q2-Zahlen USA: Best Buy, Q2-Zahlen USA: Dell, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR KOR: Zentralbank, Zinsentscheid 08:00 FIN: Handelsbilanz 6/25 (endgültig) 09:00 CHE: BIP Q2/25 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 8/25 10:00 EUR: Geldmenge M3 7/25 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig) 14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q2/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/25 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pk zur Automesse IAA Mobility 2025 (9.-14.9.) mit Jürgen Mindel (Geschäftsführer Verband der Automobilindustrie, VDA), Christian Vorländer (Bereichsleiter Mobility-Messe München), Jan Heckmann (Projektleitung VDA), München 11:30 DEU: Eröffnungs-Pk zur Internationalen Funkausstellung IFA (5.-9.9.2025), Berlin

