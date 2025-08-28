Trump-Regierung entlässt Chefin der US-Gesundheitsbehörde

Washington (Reuters) - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat die Chefin der Gesundheitsbehörde CDC, Susan Monarez, nur wenige Wochen nach ihrem Amtsantritt entlassen.

Zudem traten vier weitere ranghohe Vertreter der Behörde im Streit über den Kurs in der Impfpolitik und in anderen Gesundheitsfragen zurück. Monarez sei nicht auf einer Linie mit der Agenda des Präsidenten, "Amerika wieder gesund zu machen" ("Making America Healthy Again"), teilte das Präsidialamt am Mittwoch mit. Da sie sich geweigert habe, zurückzutreten, habe das Weiße Haus Monarez entlassen. Monarez kündigte an, sich dagegen zun wehren und schaltete ihre Anwälte ein. Diese bestritten die Darstellung der Regierung. Als integre und der Wissenschaft verpflichtete Person werde Monarez nicht zurücktreten. Die Anwälte warfen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. vor, ihre Mandantin ins Visier genommen zu haben, weil diese sich geweigert habe, "unwissenschaftliche Anweisungen" zu unterstützen.

Hintergrund sind zunehmende Streitigkeiten über die Impfpolitik der Regierung. Gesundheitsminister Kennedy, ein bekannter Impfgegner, hatte zuvor weitreichende Änderungen vorgenommen. So zog er im Mai die staatliche Corona-Impfempfehlung für Schwangere und gesunde Kinder zurück. Im Juni entließ er alle Mitglieder des Impfstoff-Beirats der CDC und ersetzte sie durch eigene Berater.

Zu den zurückgetretenen CDC-Vertretern gehören die Medizinische Leiterin Debra Houry und der Direktor des Nationalen Zentrums für Immunisierung und Atemwegserkrankungen, Demetre Daskalakis. In ihren Rücktrittsschreiben, die Reuters einsehen konnte, nannten sie als Gründe unter anderem die zunehmende Verbreitung von Fehlinformationen im Gesundheitsbereich, besonders zu Impfungen. Zudem beklagten sie Angriffe auf die Wissenschaft, die Instrumentalisierung des öffentlichen Gesundheitswesens sowie Versuche, das Budget und den Einfluss der Behörde zu beschneiden. "Die Übertreibung von Risiken und die Zunahme von Fehlinformationen haben in jüngster Zeit Menschenleben gekostet, wie die höchste Zahl von Masernfällen in den USA seit 30 Jahren und der gewaltsame Angriff auf unsere Behörde zeigen", erklärte Houry.

Monarez hatte sich bei ihrer Bestätigungsanhörung im Senat von Kennedy abgegrenzt. So hatte sie erklärt, keine Beweise für einen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus zu sehen.

