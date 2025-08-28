Werbung ausblenden

Uniper-Finanzchefin Dönges wechselt zu Autozulieferer Aumovio

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der vor der Abspaltung von Continental stehende Autozulieferer Aumovio hat seinen Vorstand komplett. Spätestes zum 1. März 2026 soll Jutta Dönges beim Unternehmen den Posten als Finanzvorstand übernehmen, wie Aumovio am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Die 52-Jährige kommt vom Energiekonzern Uniper , wo sie ebenfalls bislang das Finanzressort im Vorstand unter sich hat. Uniper bestätigte den Weggang in einer separaten Mitteilung.

Zuvor war die studierte Wirtschaftsingenieurin Dönges unter anderem in Führungspositionen bei internationalen Finanzdienstleistern tätig. 2016 übernahm sie die Führung des Leitungsausschusses der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung in Frankfurt. Von 2018 bis 2022 war Dönges Geschäftsführerin der Finanzagentur GmbH in Frankfurt.

Bei Aumovio hatte bislang Vorstandschef Philipp von Hirschheydt die Leitung der Finanzen interimistisch übernommen. Dönges wird als neue Finanzchefin dort für drei Jahre bestellt. Aumovio soll am 18. September über eine Börsennotierung vom Reifenkonzern Continental als eigenständiges Unternehmen abgespalten werden./tav/stk

