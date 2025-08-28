WOCHENVORSCHAU: Termine bis 11. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 11. September 2025

---------------------------------------------------------------------------------------FREITAG, DEN 29. August TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland BGR: Zentralbank, Zinsentscheid 01:00 KOR: Industrieproduktion 7/25 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/25 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/25 01:50 JPN: Industrieproduktion 7/25 (vorläufig) 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/25 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 7/25 07:00 EST: BIP Q2/25 07:00 FIN: BIP Q2/25 08:00 DEU: Außenhandelspreise 7/25 08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex Q2/25 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 7/25 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 8/25 08:00 SWE: BIP Q2/25 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 7/25 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 7/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 08:45 FRA: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Frühindikator 8/25 09:00 CZE: BIP Q2/25 (vorläufig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/25 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/25 10:00 POL: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 8/25 10:00 ITA: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 SVN: Verbraucherpreise 8/25 11:00 BEL: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/25 14:30 USA: Realeinkommen 7/25 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (vorläufig) 15:45 USA: MNI PMI Chicago 8/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE DEU: Caravan Salon - Messe für Caravaning, Camping und Outdoor-Tourismus, Düsseldorf --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 1. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN CHN: BYD, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Investitionen Q2/25 02:00 KOR: Handelsbilanz 8/25 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 07:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 7/25 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Abeitslosenquote 7/25 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 7/25 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 7/25 12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 7/25 SONSTIGE TERMINE CHN: Ende des Gipfeltreffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit In Chinas drittgrößter Stadt empfing Staats- und Parteichef Xi Jinping unter anderem Russland Präsident Wladimir Putin sowie 19 weitere Staats- und Regierungschefs zum Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 2. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN DEU: PVA TePla, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 01:00 KOR: Verbraucherpreise 8/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 08:30 HUN: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 11:00 ITA: Erzeugerpreise 7/25 11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 12:00 PRT: Industrieproduktion 7/25 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 7/25 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Thüringer Wirtschaftskongress «erwicon» zum Thema «Regionalität als Erfolgsfaktor», Erfurt 11:00 DEU: Pk der Dehoga «Wo steht das Gastgewerbe? Was muss sich ändern?», Berlin BRA: Beginn der Urteilsfindung gegen Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro und Mitangeklagte --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 3. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Halbjahreszahlen (detailliert) 08:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q2-Bericht 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Juli 2025 19:00 USA: Under Armour, Hauptversammlung 22:00 USA: Salesforce, Q2-Zahlen 22:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen USA: Pkw-Absatz 8/25 TERMINE KONJUNKTUR 01:00 KOR: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: S&P Global PMI Dienste 8/25 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 8/25 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 8/25 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P GLOBAL PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 7/25 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/25 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (endgültig) 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Erster Tag «Handelsblatt»-Bankentagung, Frankfurt/M. U.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Bafin-Präsident Mark Branson, DSGV-Präsident Ulrich Reuter, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, ING-Deutschland-Chef Lars Stoy, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese und Schufa-Chefin Tanja Birkholz DEU: Pressekonferenz Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) stellt offiziellen Erntebericht 2025, Berlin DEU: Fachtagung Air Cargo Conference der Air Cargo Community Frankfurt mit umfassendem Vortragsprogramm, Frankfurt USA: Geplanter Besuch von Polens neuem Staatsoberhaupt Karol Nawrocki im Weißen Haus, Washington --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 4. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN USA: Broadcom, Q3-Zahlen USA: Ciena Corporation, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 08:30 CHE: Verbraucherpreise 8/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 8/25 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/25 11:00 GRC: Arbeitslosenquorte Q2/25 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 8/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 7/25 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 8/25 17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Zweiter Tag der «Handelsblatt»-Bankentagung, Frankfurt/M. U.a. mit UniCredit-Chefin Marion Höllinger 09:00 DEU: Düsseldorfer Immobilien-Dialog 2025 U.a. mit Prof. Dr. Jens Südekum, persönlicher Beauftragter des Bundesfinanzministers für gesamtwirtschaftliche Entwicklung. CAN: Konferenz der Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten der G7 (G7-PPK) --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. SEPTEMBER TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 7/25 (vorläufig) 08:00 NOR: Industriepdoduktion 7/25 08:00 FIN: Handelsbilanz 7/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/25 08:00 ROU: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 08:30 HUN: Industrieproduktion 7/25 08:45 FRA: Handelsbilanz 7/25 08:45 FRA: Leistungsbilanz 7/25 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 8/25 09:00 CHE: Fredmwährungsbestand 8/25 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/25 11:00 GRC: BIP Q2/25 11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/25 11:00 EUR: Hautshaltskonsum Q2/25 11:00 EUR: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Beschäftigung Q2/25 (endgültig) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/25 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Einweihung des ersten europäischen Supercomputers der Exascale-Klasse namens «Jupiter» in Anwesenheit von Bundeskanzler Friedrich Merz und Hendrik Wüst, NRW-Ministerpräsident, Bundeforschungsministerin Dorothee Bär und NRW-Kulturministerin Ina Brandes (CDU), Jülich Laut Forschungszentrum ist es einer der weltweit führenden Supercomputer für Künstliche Intelligenz --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. SEPTEMBER TERMINE KONJUNKTUR CHN: Im- und Exporte 8/25 CHN: Handelsbilanz 8/25 01:50 JPN: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/25 01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25 08:00 DEU: Industrieproduktion 7/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 7/25 08:00 DEU: Im- und Exporte 7/25 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 9/25 12:00 LVA: Verbraucherpreise 8/25 21:00 USA: Konsumentenkredite 7/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Internationale Automesse IAA Mobility - Pressetag, München --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 9. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung 13:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Sparda-Banken, Frankfurt/M. 16:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung 17:00 USA: Boeing (Auslieferungen 8/25) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Volkswagen, Volkswagen Group Product & Tech Investor Update auf der IAA FRA: Kering, Hauptversammlung USA: Oracle, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig) 08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 7/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Eröffnung der internationalen Automesse IAA Mobility + 10.00 Eröffnung mit Kanzler Merz und anschließendem Messerundgang --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Baloise, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: Stihl, Medientag, Waiblingen 10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/25 03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/25 07:00 FIN: Industrieproduktion 7/25 08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/25 08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig) 09:00 AUT: Industrieproduktion 7/25 10:00 ITA: Industrieproduktion 7/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/25 11:00 GRC: Industrieproduktion 7/25 12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erzeugerpreise 8/25 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (endgültig) 18:00 USA: Verbraucherpreise 8/25 SONSTIGE TERMINE 13:00 DEU: Bundestag Themen: Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz und Wohnflächensteuer + 13.05 Regierungsbefragung mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) + 14.45 Fragestunde FRA: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält Rede zur Lage der Europäischen Union, Straßburg --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen (12/24) 10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung 14:00 NLD: ABN Amro, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/25 14:15 EUR: Zentralbank, Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Verbraucherpreise 8/25 14:30 USA: Realeinkommen 8/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA, Bruna Szego

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi