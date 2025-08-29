Arbeitslosenzahl übersteigt Drei-Millionen-Grenze
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August im Vergleich zum Vormonat um 46.000 auf 3,025 Millionen Menschen gestiegen. Das seien 153.000 mehr als im August 2024, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Juli um 0,1 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent./igl/DP/mis
onvista Premium-Artikel
Trading-ImpulsDieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Chartzeit EilmeldungÄnderung bei Nvidia und zwei Neukäufe27. Aug. · onvista
Gea und Scout24 vor Aufstieg?So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Aktienmarkt im MinusIn Frankreich zeichnet sich Fall der Regierung ab26. Aug. · dpa-AFX
DeutschlandEinfuhrpreise fallen weiter dank günstiger Energiekostenheute, 08:26 Uhr · dpa-AFX
KonjunkturdatenUS-Wirtschaft wächst stärker als erwartetgestern, 15:36 Uhr · dpa-AFX
FondsgesellschaftDWS bleibt für Aktienmarkt positiv gestimmt - Risiken Inflation und US-Zölle26. Aug. · dpa-AFX
Trump droht wegen Digitalgesetzen mit Zöllen - EU kontert26. Aug. · dpa-AFX