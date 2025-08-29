Werbung ausblenden
Wichtiger Indikator der Notenbank

PCE-Inflation in den USA bleibt wie erwartet bei 2,6 Prozent

onvista · Uhr
Quelle: Shutterstock.com/Miha Creative

In den USA verbleibt die Inflation auf erhöhtem Niveau. Die am Freitag veröffentlichte PCE-Inflation für den Monat Juli lag bei 2,6 Prozent, und damit auf dem Niveau des Vormonats. Das hatten Ökonomen so erwartet.

Die Kernrate stieg indes leicht auf 2,9 Prozent an, von 2,8 Prozent im Vorjahr. Auf Monatssicht verteuerte sich das Leben in den USA um allgemein 0,2 Prozent, in der Kernrate um 0,3 Prozent. Die Kernrate klammert schwankungsanfälligere Güter aus, wie beispielsweise für Lebensmittel und Energie.

Der PCE-Deflator unterscheidet sich vom etwas bekannteren Verbraucherpreisindex (CPI), ist für die US-Notenbank Federal Reserve, kurz Fed, aber der wichtigste Maßstab für die Teuerung im Land. Der PCE unterscheidet sich beispielsweise bei der Gewichtung  von Wohnkosten vom CPI, außerdem reagiert er schneller auf veränderte Konsumgewohnheiten.

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe27. Aug. · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Deutschland
Einfuhrpreise fallen weiter dank günstiger Energiekostenheute, 08:26 Uhr · dpa-AFX
Einfuhrpreise fallen weiter dank günstiger Energiekosten
Aktienmarkt im Minus
In Frankreich zeichnet sich Fall der Regierung ab26. Aug. · dpa-AFX
In Frankreich zeichnet sich Fall der Regierung ab
Konjunkturdaten
US-Wirtschaft wächst stärker als erwartetgestern, 15:36 Uhr · dpa-AFX
Ein Aktienkurs ist vor einem Dollar-Schein zu sehen.
Fondsgesellschaft
DWS bleibt für Aktienmarkt positiv gestimmt - Risiken Inflation und US-Zölle26. Aug. · dpa-AFX
DWS bleibt für Aktienmarkt positiv gestimmt - Risiken Inflation und US-Zölle
Konjunkturdaten
Inflation in Deutschland zieht wieder an: 2,2 Prozent im Augustheute, 14:09 Uhr · dpa-AFX
Inflation in Deutschland zieht wieder an: 2,2 Prozent im August
Weitere Artikel
Werbung ausblenden