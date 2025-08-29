Werbung ausblenden

EQS-AFR: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

29.08.2025 / 09:02 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.rlbooe.at/halbjahresfinanzbericht2025

29.08.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Europaplatz 1a
4020 Linz
Österreich
Internet:https://www.rlbooe.at
Ende der MitteilungEQS News-Service

2190428 29.08.2025 CET/CEST

