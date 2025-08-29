Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Lage der Koalition

dpa-AFX · Uhr

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Lage der Koalition:

"Nicht jeder Krach ist eine Krise. Erst, wenn Zoff zum Dauerzustand wird, droht die Zerrüttung. Das sollten die schwarz-roten Koalitionäre beherzigen, wenn sie in den heißen "Herbst der Reformen" starten. Wehrpflicht, Verfassungsrichterwahl, Bürgergeldreform, Modernisierung der Schuldenbremse - all das wird den Koalitionären einiges abverlangen. Doch nicht jeder Streit ist ein Skandal, im Gegenteil: Erst so wird sichtbar, wie ernst Politik die Aufgabe nimmt, ausgewogene Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Wer Kompromisse immer nur als "faul" kritisiert, macht es sich einfach und befördert allenfalls die Spaltung der Gesellschaft."/yyzz/DP/he

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe27. Aug. · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden