Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Lage der Koalition
dpa-AFX · Uhr
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Lage der Koalition:
"Nicht jeder Krach ist eine Krise. Erst, wenn Zoff zum Dauerzustand wird, droht die Zerrüttung. Das sollten die schwarz-roten Koalitionäre beherzigen, wenn sie in den heißen "Herbst der Reformen" starten. Wehrpflicht, Verfassungsrichterwahl, Bürgergeldreform, Modernisierung der Schuldenbremse - all das wird den Koalitionären einiges abverlangen. Doch nicht jeder Streit ist ein Skandal, im Gegenteil: Erst so wird sichtbar, wie ernst Politik die Aufgabe nimmt, ausgewogene Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Wer Kompromisse immer nur als "faul" kritisiert, macht es sich einfach und befördert allenfalls die Spaltung der Gesellschaft."/yyzz/DP/he
onvista Premium-Artikel
Trading-ImpulsDieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Chartzeit EilmeldungÄnderung bei Nvidia und zwei Neukäufe27. Aug. · onvista
Gea und Scout24 vor Aufstieg?So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Aktienmarkt im MinusIn Frankreich zeichnet sich Fall der Regierung ab26. Aug. · dpa-AFX
Michael KotzbauerCommerzbank-Vorstand warnt erneut vor Übernahme durch Unicreditgestern, 06:12 Uhr · dpa-AFX
Pressestimme: 'Die Glocke' zu Rheinmetallgestern, 05:35 Uhr · dpa-AFX
KonjunkturDeutsche Autobranche streicht über 50.000 Jobs in einem Jahr26. Aug. · dpa-AFX
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Commerzbank26. Aug. · dpa-AFX