Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu US-Tech-Giganten

dpa-AFX · Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu US-Tech-Giganten:

"Sollte Trump nun auf die Idee kommen, die bösen Europäer mal abzuschneiden von all diesen digitalen Diensten, dann würde bei uns sehr vieles kollabieren. Fast nichts ginge mehr. Weil wir uns zu sehr auf die US-Dienste verlassen. Das war ja auch so lange kein Problem, wie Amerika als fester, stabiler Partner galt. Doch die Zeiten sind - vorerst jedenfalls - vorbei. Und Trump ist alles zuzutrauen."/yyzz/DP/stw

