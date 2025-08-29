ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Verluste vor langem Wochenende - Guter August

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben zum Monatsausklang Kursverluste in unterschiedlicher Höhe erlitten. Bergab ging es am Freitag vor allem für den technologielastigen Leitindex Nasdaq 100 , der um 1,22 Prozent auf 23.415,42 Punkte fiel. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,64 Prozent auf 6.460,26 Zähler nach unten. Der Dow Jones Industrial gab um 0,20 Prozent auf 45.544,88 Punkte nach.

In der Wochenbilanz weisen die drei Indizes Verluste von jeweils weniger als 0,4 Prozent auf. Ihrer positiven Monatsbilanz konnte die Freitagsschwäche aber nicht mehr viel anhaben. Trotz eines sehr schwachen Beginns verbuchten die Indizes im August Gewinne zwischen 0,8 und 3,2 Prozent.

Weil am kommenden Montag in New York feiertagsbedingt nicht gehandelt wird, war von Gewinnmitnahmen vor dem verlängerten Wochenende die Rede. Verwiesen wurde auch auf die Saisonalität im anstehenden September. Laut dem IG-Markets-Experten Christian Henke fällt die Bilanz des kommenden Monats "bekanntlich nicht allzu rosig aus", bevor dann im Oktober der "goldene Herbst" wieder ein beeindruckendes Schlussquartal einleiten könne.

Preissignale aus den USA trugen dazu bei, dass die Stimmung nicht besser wurde. Die Kernrate des PCE-Deflators, der ein bevorzugtes Preismaß der US-Notenbank Fed ist, erfüllte zwar die Erwartungen. Die Kernrate, bei der Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, legte leicht auf 2,9 Prozent zu. Der Preisdruck bleibt damit größer als von den Währungshütern erwünscht. Wie es hieß, macht dies den Weg zu möglichen Zinssenkungen nicht leichter.

Die Gewinnmitnahmen zeigten sich relativ ausgeprägt beim Technologie-Schwergewicht Nvidia , dessen Aktie um 3,3 Prozent fiel. Mehr und mehr wird hinterfragt, wie weit das Trendthema Künstliche Intelligenz die Bewertungen noch treiben kann. Unter den sieben bedeutendsten US-Technologiewerten überwogen am Freitag denn auch die Verlierer. Nur Alphabet gelang es, sich im Plus zu halten.

Im Technologiesektor gab es vor dem Wochenende nochmals Quartalsbilanzen mit Licht und Schatten. Papiere des Halbleiterunternehmens Marvell Technology brachen belastet von einem enttäuschenden Umsatz im Geschäft mit Rechenzentren um 18,6 Prozent ein. Auch der Computerhersteller Dell enttäuschte mit seinen KI-Servern, woraufhin seine Aktien knapp neun Prozent verloren.

Besser sah es für Affirm Holdings mit einem fast 11 Prozent großen Kurssprung aus. Das Finanztechnologie-Unternehmen schaffte im vierten Geschäftsquartal dank seines deutlichen Umsatzwachstums den Sprung in die Gewinnzone. Adam Frisch vom Analysehaus Evercore ISI sah sich daran erinnert, welch umfangreiche Wachstumschancen von Affirm mit neuen Regionen, Produkten und Kunden noch nicht realisiert seien.

Den Papieren des Konstruktionssoftware-Anbieters Autodesk verhalf eine unerwartet gute Gewinnprognose zu einem neunprozentigen Plus. "Unserer Ansicht nach war dieser Quartalsbericht einer der saubersten, den wir bisher in dieser Berichtssaison im Bereich Apps und Software-as-a-Service gesehen haben", schrieb UBS-Expertin Taylor McGinnis.

Bis auf 13 Prozent wuchsen letztlich die Gewinne bei den in New York gelisteten Alibaba-Aktien an. Thomas Chong von Jefferies Research lobte beeindruckende Resultate und den Ausblick des chinesischen Internetkonzerns. Er sieht diesen an einem Meilenstein zur nächsten Wachstumsphase.

Unter den Dow-Mitgliedern fiel neben Nvidia die 3,7 Prozent schwächere Caterpillar-Aktie als größter Indexverlierer auf. Der Baumaschinenhersteller wird angesichts der erhobenen US-Zölle skeptischer. Anleger wurden davor gewarnt, dass sie das Unternehmen in diesem Jahr bis zu 1,8 Milliarden Dollar kosten könnten - mehr als noch Anfang August prognostiziert./tih/he