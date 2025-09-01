EQS-AFR: InnoTec TSS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: InnoTec TSS AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

InnoTec TSS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



01.09.2025 / 15:42 CET/CEST

Hiermit gibt die InnoTec TSS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 02.09.2025

Ort:

https://www.innotectss.de/investor-relations/finanzberichte/

