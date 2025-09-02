EQS-News: Hauptversammlung 2025 - DF-Gruppe stellt sich neuen geopolitischen Herausforderungen

EQS-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Strategische Unternehmensentscheidung

DF AG erzielt fünftes Jahr in Folge Gewinne

Dividendenzahlung von 0,06 € je Aktie abgelehnt

Außenhandelsfinanzierung jetzt neu ausrichten – strategische Weichenstellung für die Zukunft

Köln, 2. September 2025 – Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) (DF AG) hat am vergangenen Freitag ihre ordentliche Hauptversammlung in Präsenz in Köln abgehalten. Rund 60 % des Grundkapitals waren vertreten. Zahlreiche Aktionäre nutzten die Gelegenheit, sich direkt vom Vorstand über das abgelaufene Geschäftsjahr sowie über die strategischen Planungen für die Zukunft informieren zu lassen.

Der Vorstand berichtete zunächst über das Geschäftsjahr 2024/25, das insbesondere durch die Übernahme der Assets der insolventen Vagabund Brauerei GmbH – dem ersten M&A-Deal der Gesellschaft – geprägt war. Trotz der damit verbundenen Herausforderungen konnte die DF AG zum fünften Mal in Folge ein positives Jahresergebnis vorweisen.

Im Mai 2025 folgte mit dem Einstieg in den Blutplasmamarkt durch den Erwerb eines weiteren Asset Deals ein weiterer wichtiger Meilenstein, über den der Vorstand die Aktionäre ebenfalls ausführlich informierte.

Überraschend wurde der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene Dividendenvorschlag von 0,06 € je Aktie durch den Mehrheitsaktionär abgelehnt. „Die Enttäuschung vieler Aktionäre ist nachvollziehbar, zumal Vorstand und Aufsichtsrat die Ausschüttung ausdrücklich unterstützt hatten“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Dr. Behrooz Abdolvand. „Dass der Mehrheitsaktionär nun gegen eine Dividende stimmte, war für alle Beteiligten nicht vorhersehbar. Über die Beweggründe seiner Entscheidung liegen uns derzeit keine Informationen vor.“

In seiner Rede betonte Dr. Abdolvand, dass das Geschäftsfeld der Außenhandelsfinanzierung jetzt neu ausgerichtet werden müsse. Die geopolitischen Rahmenbedingungen hätten sich in den vergangenen Wochen weiter verschärft. Daraus ergebe sich die Notwendigkeit, die geografische Präsenz im Nahen und Mittleren Osten gezielt auszubauen, um Marktentwicklungen – insbesondere im strategischen Bereich Food & Pharma – aktiv zu den eigenen Gunsten zu gestalten. Gleichzeitig müsse das Unternehmen unabhängiger werden, indem neue strategische Allianzen eingegangen werden.

Allen weiteren Tagesordnungspunkten stimmten die Aktionäre mit großer Mehrheit zu. So wurden Vorstand und Aufsichtsrat entlastet, der Aufsichtsratsvorsitzende für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt und der Abschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr bestätigt.

„Wir haben uns sehr gefreut, in diesem Jahr deutlich mehr Aktionäre hier in Köln begrüßen zu dürfen als im Vorjahr“, erklärte Dr. Abdolvand. „Mit den neuen Geschäftsfeldern in der Brauerei und im Blutplasmasektor gab es auch deutlich mehr zu berichten. Die zahlreichen Fragen unserer Aktionäre unterstreichen das anhaltend große Interesse an unserer Gesellschaft. Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, in dieser Versammlung unsere Vision einer konsequenten Diversifizierung noch klarer zu vermitteln.“

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse finden Sie wie immer auf unserer Webseite https://www.dfag.de/investor-relations/hauptversammlung/

Über die DF-Gruppe

Die DF-Gruppe ist ein Finanzunternehmen mit den Geschäftsbereichen Außenhandelsfinanzierungen, Eigenhandel und M&A. Der Branchenfokus liegt auf den Sektoren Nahrung, Getränke, Pharma und Healthcare. Als Spezialist für Außenhandelsfinanzierungen mit regionalem Schwerpunkt auf den Nahen und Mittleren Osten, Europa und Zentralasien bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Produktlösungen – basierend auf langjähriger Erfahrung, einem ausgeprägten Netzwerk und umfassender Compliance-Expertise. Seit 2024 zählen auchM&A-Aktivitäten zum festen Bestandteil des Geschäftsmodells der DF-Gruppe.

Kontakt DF Deutsche Forfait AG

Guido Janzen

Direktor Investor Relations / Presse

Gustav-Heinemann-Ufer 56, 50968 Köln

T +49 221 97376-61

E investor.relations@dfag.de

www.dfag.de

