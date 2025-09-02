Werbung ausblenden
Werbung von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Silber im Chart-Check: 40 USD: höchster Monatsschlusskurs seit 2011!- HSBC Daily Trading TV 02.09.25

HSBC · Uhr

In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV nimmt Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse #HSBC Deutschland, das Edelmetall #Silber unter die Lupe.

►Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6054RHNn8
►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6055RHNnD
►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6056RHNnE
►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6057RHNn1

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
Silberpreis
HSBC
HSBC ADR
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden