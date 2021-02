Adva: Anleger reißen sich nach Zahlen um die Aktie – besondere Marktposition des Spezial-Herstellers ist ein Alleinstellungsmerkmal

Adva hat heute mit den entgültigen Zahlen Anklang bei den Anlegern gefunden, die beherzt bei der Aktie zugegriffen und den Kurs auf ein Hoch seit Mitte 2017 getrieben haben. In der Spitze ist das Papier um 8,5 Prozent auf 10,04 Euro geklettert.

Commerzbank-Experte Michael Junghans sprach von guten Signalen für 2021. Das Management unterstreiche ein Kernargument für seine positive Einschätzung: Den Paradigmenwechsel von günstiger Herstellung zum selbstbewussten „Made in Europe“.

Adva ist in einer einzigartigen Position

„Wir sind der einzig verbleibende Spezialist für optische Übertragungstechnik und Netzsynchronisation in Europa. Wachsende Sicherheitsbedenken speziell in Richtung der großen chinesischen Hersteller schaffen neue Möglichkeiten und Alleinstellungmerkmale für uns, die unsere Marktposition zusätzlich stärken“, sagte Adva-Chef Brian Protiva anlässlich der Jahresbilanz.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Who is Danny / Shutterstock.com

-Anzeige-

Das sind die Favoriten von Top-Investoren

Was wäre, wenn Sie in die Depots der größten Investoren der Welt schauen könnten?Einen Blick in das Depot von Warren Buffett, Bill Gates, Seth Klarmann oder Joel Greenblatt (dem Autor der „Zauberformel“) zu werfen – das wäre doch mal was. Die sog. 13F forms der SEC geben darüber Aufschluss. Doch diese Unterlagen sind nur schwer verständlich und es dauert Stunden diese Daten zu analysieren.Wir haben uns die Mühe gemacht und Ihnen die Depots der größten Investmentlegenden sauber aufbereitet.In den onvista Experten-Listen erhalten Sie als onvista club Mitglied einen Blick in die Portfolios weltbekannter und erfolgreicher Investoren.

Jetzt den onvista club 15 Tage kostenfrei testen und direkt Einblick in die Guru-Listen erhalten!