Apple Aktie: Cupertino arbeitet weiter fleißig an neuen Rekorden – Marktkapitalisierung steigt in 11 Tagen um mehr als 400 Milliarden Dollar

In dieser Woche hat sich Apple schon einmal in die Geschichtsbücher eingetragen. Legt der Kurs in dieser Woche weiter zu, dann könnten noch weitere Rekorde hinzukommen. Aber der Reihe nach: Bei der Oscarverleihung hat Apple als erster Streaming Dienst für das Drama „CODA“ die goldene Statue für den besten Film bekommen. Ein Kunststück, dass Netflix noch nicht geschafft hat, obwohl der Platzhirsch der Streaming-Branche schon zahlreiche Nominierungen auf dem Buckel hat.

Mehr als 400 Milliarden Dollar in 11 Handelstagen

Aktuell liegt der Kurs von Apple 0,82 Prozent im Plus. Halten sich die Papiere bis zum Handelsende im Plus, dann ist der Apple-Kurs 11 Tage in Folge gestiegen. Zuletzt gelang der Aktie dieses Kunststück im Jahr 2003 wie Bloomberg recherchiert hat – da lag das iPhone noch als Planung in der Schublade. In diesen 11 Tagen hat der Kurs um rund 17 Prozent zugelegt und die Marktkapitalisierung des Technologie-Riese ist um mehr als 400 Milliarden Dollar gestiegen.

Weitere Rekorde noch in dieser Woche?

Mittlerweile ist Apple wieder mehr als 2,8 Billionen Dollar Wert. Geht die Gewinn-Serie über den heutigen Tag hinaus und die Apple-Papiere legen die Woche noch weiter zu, dann könnte Apple wieder die Marke von 3 Billionen Dollar knacken und auch auf die längste Gewinn-Serie der Unternehmens-Geschichte zusteuern.

Aktie einfach nicht zu bremsen

Das die Apple Papiere Montag mit einem leichten Plus aus dem Handel gegangen sind ist schon etwas überraschend. Bereits vor US-Handelsstart hatte die Tageszeitung „Nikkei“ über eine verringerte Produktion von Apple-Produkten berichtet. Unter Berufung auf mit der Sache vertraute Kreise schrieb die Zeitung, dass Apple seine AirPod-Bestellungen wegen einer nur dürftigen Nachfrage in diesem Jahr um mehr als 10 Millionen Stück reduziert habe. Ziel sei es die Lagerbestände zu reduzieren. Vom iPhone wolle Apple im nächsten Quartal 20 Prozent weniger produzieren, hieß es weiter. Der Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation belasteten dem Bericht zufolge die Nachfrage von Konsumenten nach Elektronik-Produkten. Vorbörslich sorgte der Bericht für ein Minus von fast 2 Prozent, dass Apple im Laufe des Handelstages mehr als ausglich.

Rücksetzer sind einfach Chancen

Selbst ein Bericht über eine gedrosselte Produktion aufgrund einer nachlassenden Nachfrage kann die Aktie nicht aufhalten auf ihrem Weg zu einem neuen Allzeithoch. Es könnte durchaus sein, dass der Markt diesen Siegeslauf in dieser Woche noch sehen möchte. Trotzdem schreit diese Kursentwicklung nach einer Korrektur im Kurs. Davon sollten sich investierte Anleger allerdings nicht aus der Ruhe bringen lassen. Kommt die Korrektur, dann ist sie ein Chance zum Aufstocken und für noch nicht investierte Anleger eine Chance zum Einstieg. Auf Sicht von 18 bis 24 Monaten dürfte sich ein solches Vorgehen durchaus lohnen.

