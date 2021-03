Ausbruch oder Fehlausbruch - der DAX® und die Gretchenfrage? - Zertifikate Aktuell vom 04.03.2021

Welche spannenden Beobachtungen gibt es aus charttechnischer Sicht, nach dem der DAX gestern ein neues Rekordhoch markiert hatte?Jörg Scherer von der HSBC spricht im Interview mit Moderator Andreas Agly über wichtige Marken und Signale im Chartbild beim DAX . Dabei wirft der Experte einen genaueren Blick auf unterschiedliche zeitliche Ebenen sowie saisonale Rahmenbedingungen. Weitere Videos finden Sie unter: http://grp.hsbc/6059HmIndWichtige HinweiseDieses Dokument wurde von HSBC Trinkaus & Burkhardt AG („HSBC Deutschland“) erstellt. Es ist nicht zur Verwendung in den USA oder gegenüber US-Staatsbürgern bestimmt. Hierdurch wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren, sonstigen Titeln oder dem Abschluss von derivativen Finanztransaktionen unterbreitet. 