Bitcoin: Konsolidierung vorbei? Kurs zieht wieder deutlich an – Paypal geht in die Vollen und chinesischer Tech-Konzern steigt in BTC und ETH ein

Nachdem es vom letzten Allzeithoch bei 58.000 Dollar deutlich in den Keller gegangen war, ist erneut Leben in den Bitcoin-Kurs zurückgekehrt und die Kryptowährung hat sich mit Schwung wieder weit über der Marke von 50.000 Dollar abgesetzt. Derzeit notiert Bitcoin bei 54.300 Dollar mit einem Plus von fast 9 Prozent.

Die Nachfrage aus dem institutionellen Sektor bleibt dabei ungebrochen. Wie Bloomberg berichtet, verzeichnet Goldman Sachs laut eigener Aussage nach der Wiederinbetriebnahme des eigenen Crypto-Trading-Desks, den die Bank im Bärenmarkt 2018 auf Eis gelegt hatte, eine enorme Nachfrage der institutionellen Kunden.

Chinesisches Tech-Unternehmen investiert in BTC und ETH

Einen weiterer Treiber stellt die Adaption weiterer Unternehmen dar, die ihre Aktivitäten im Krypto-Sektor ausweiten oder sich die Assets direkt ins eigene Portfolio holen.

So hat Meitu, ein chinesisches Tech-Unternehmen, welches Foto-Editing-Apps entwickelt, Ethereum im Wert von 22 Millionen und Bitcoin im Wert von knapp 18 Millionen Dollar erworben. In einer Erklärung begründet das Unternehmen das Investment mit der Absicht, das eigene Kapital gegen die derzeitigen Risiken am Finanzmarkt abzusichern und an der Blockchain-Technologie als solches zu partizipieren.

„Die Blockchain-Technologie hat das Potenzial, sowohl bestehende Finanz- als auch Technologiebranchen zu verändern, ähnlich wie das mobile Internet das PC-Internet und viele andere Offline-Branchen verändert hat. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass Kryptowährungen ausreichend Raum für Wertsteigerungen bieten und der Fluss eines Teils des Kapitals in Kryptowährungen auch als Diversifizierung für das Halten von Bargeld dienen kann (das aufgrund des aggressiven Anstiegs der Geldmenge durch die Zentralbanken weltweit einem Abwertungsdruck unterliegt)“, sagte das Unternehmen.

Paypal kauft Krypto-Startup Curv

US-Bezahldienstleister Paypal hat bekannt gegeben, dass es das Unternehmen Curv, einen Anbieter Cloud-basierter Infrastruktur für die Sicherheit digitaler Assets aus Israel, übernommen hat.

Die finanziellen Bedingungen des Deals wurden nicht öffentlich gemacht, aber Paypal plant, seinen Neukauf zu nutzen, um „seine Initiativen zur Unterstützung von Kryptowährungen und digitalen Assets zu beschleunigen und zu erweitern“.

„Die Übernahme von Curv ist Teil unserer Bemühungen, in Talente und Technologien zu investieren, um unsere Vision eines integrativeren Finanzsystems zu verwirklichen“, sagte Jose Fernandez da Ponte, Vice President und General Manager für Blockchain-, Krypto- und digitale Währungen bei PayPal. „Während unserer Gespräche mit dem Team von Curv waren wir beeindruckt von ihrem technischen Talent, ihrem Unternehmergeist und dem Denken hinter der Technologie, die sie in den letzten Jahren entwickelt haben. Wir freuen uns, das Curv-Team bei PayPal begrüßen zu dürfen “, sagte er.

Itay Malinger, Mitbegründer und CEO von Curv, sagte: „Jetzt, da die Akzeptanz digitaler Assets zunimmt, gibt es kein besseres Zuhause als PayPal, um unsere Innovationsreise fortzusetzen.“

