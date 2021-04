BVB: Aktie liegt geschlagen am SDax-Ende – Champions-League-Platz nun in weiter Ferne

Die Aktien von Borussia Dortmund sind am Dienstag infolge eines weiteren Rückschlags in der Fußball-Bundesliga um 5,2 Prozent auf 5,19 Euro gefallen. Das bedeutete den mit Abstand letzten Platz im Nebenwerteindex SDax. Angesichts einer 1:2 Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt schwinden die Chancen des Revierclubs auf einen Champions-League-Platz weiter. Der Rückstand auf den dafür notwendigen vierten Tabellenplatz beträgt nun schon sieben Punkte.

Dortmund geht daher angeschlagen in das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) bei Manchester City. Zudem gilt der BVB vor dem Duell mit dem souveränen Tabellenführer der englischen Premier League um den deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan als krasser Außenseiter. Dennoch strebt das Team von Trainer Edin Terzic eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 14. April in Dortmund an.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Ververidis Vasilis / Shutterstock.com

