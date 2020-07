com.on Der Börsenpodcast: Die Berichtssaison läuft an – wie gut oder schlimm wird sie? – Nel, BYD, Deutsche Bank und Wirecard Im Fokus

In dieser Woche haben gleich 4 Dax-Konzerne schon Eckdaten für das zweite Quartal vorgelegt. Die Aktie von SAP legte nach der Veröffentlichung um mehr als 7 Prozent zu und kletterte ein neues Allzeithoch. Die Deutsche Post und Covestro vergraulten mit ihrem Zahlenwerk auch nicht die Anleger, sondern lieferten Kaufargumente. Wird die Berichtssaison nicht so schrecklich, wie befürchtet?

Hat die Deutsche Bank ein Auge auf Wirecard geworfen?

Was sich rund um Wirecard abspielt, dass könnte auch Stoff für einen Hollywood-Streifen bieten. Mittlerweile ermittelt laut Financial Times sogar schon das FBI gegen das „noch“ Dax-Mitglied. Dabei soll es um Geldwäsche gehen. Dem gleichen Vorwurf geht auch die Staatsanwaltschaft München nach. Mitten im dem ganzen Trouble scheint die Deutsche Bank wohl ein Auge auch die Wirecard-Bank mit der dahintersteckenden Technologie geworfen zu haben. Was ist dran an diesem Gerücht?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Viel Spaß beim Anhören

Die Themen des heutigen Podcast:

Teil 1:

Corona-Virus: Zahl der Neuinfektionen nimmt wieder zu - wie reagieren die Märkte?

Berichtssaison startet so langsam - wird es jetzt richtig hart?

Brexit: Die Warnungen werden wieder lauter!

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# Siemens: Abspaltung der Energy-Sparte beschlossen - Interessante Aktie?

# Deutsche Bank: Was läuft da mit Wirecard?

# SAP: Dax-Konzern wieder in der Spur?

# PowerCell: Nachrichtenlage bleibt gut - Entwicklung der Aktie auch?

# Deutsche Post: Gute Eckdaten - gute Aktie?

Teil 3:

onvista: Qiagen / McPhy / Nikola

comdirect: NEL / BYD / Tesla

Stellen Sie den Experten Ihre Fragen: Einfach eine Email an comon@onvista.de schicken.

Viel Spaß beim Anhören!