Daimler: Analysten bewerten Aktie nach Abspaltung neu – Trucksparte heimst einige Kaufempfehlungen ein und liegt klar im Plus

Die Aktien von Daimler und seiner Trucksparte stehen heute im groß im Fokus der Analysten. Nach der Abspaltung wird die Aktie von Daimler neu bewertet. Was die neue Tochter an der Börse angeht, so stößt das Papier bei den Analysten auf große Beliebtheit.

Goldman Sachs

Die Experten der amerikanischen Investmentbank senken zwar das Kursziel von Daimler, bleiben aber bei „Kaufen“ und belassen die Aktie auf ihrer „Conviction Buy List“. Das Kursziel senkten sie von 114 Euro auf 101. Was der Daimler Aktie nach der Abspaltung noch ein gutes Potenzial prophezeit.

Die Papiere der Truck-Sparte schaffen es zwar nicht auf die „Conviction Buy List“, aber Goldman Sachs rät trotzdem dazu die AKtie zu kaufen. Das Kursziel der Experten liegt bei 40 Euro. Analystin Daniela Costa hält die Umsatzentwicklung im kommenden Jahr laut ihrer am Montag vorliegenden Studie für sehr gut vorhersehbar. Zudem rechnet sie innerhalb der kommenden fünf Jahre mit zweistelligen Margen, nachdem man bisher Volvo, Scania und Paccar in puncto Profitabilität noch hinterher hinke. Als dritten Kaufgrund nennt Costa die günstige Bewertung.

JPMorgan

Auch hier muss Daimler eine Senkung des Kurszieles verkraften – es geht von 98 auf 90 Euro runter. Allerdings bleibt die US-Bank bei ihrer Einstufung von „Overweight“. Analyst Jose Asumendi spricht in einer am Montag vorliegenden Studie von einem Neubeginn – auch mit Blick auf die Umfirmierung in Mercedes-Benz Group Anfang Februar 2022. Er kann sich künftig auch noch eine Abspaltung des Geschäfts mit Luxuskarossen vorstellen.

Daimler Truck bekommt von JP Morgen ebenfalls die EInstufung „Overweight“. Das Kursziel liegt mit 48 Euro sogar ein gutes Stück höher als bei Goldman Sachs. Der Nutzfahrzeugkonzern der sieben Marken sei auf dem Weg zu höheren Renditen und starken Cahflows, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Er setzt auf Einsparungen, Expansion in neue Märkte und den Elektrifizierungstrend.

Kepler Cheuvreux

Der europäische Finanzdienstleister hat sich auch mit den beiden Papieren aus Stuttgart beschäftigt. Bei beiden Werten lautet die Einschätzung kaufen. Das Kursziel für Daimler senkte Kepler Cheuvreux von 97 auf 90 Euro und die Trucksparte startet mit einem Kursziel von 35 Euro.

Weitere Empfehlungen

Die Bank of Amerika und die Citygroup sehen die Aktie von Daimler Truck ebenfalls auf „Kauf“ an und sehen bei das Kursziel bei 40 Euro. Etwas optimistischer ist die BNP Exane. Sie plädieren auch für einen Kauf haben das Kursziel zum Start auf 42 Euro festgelegt.

Auch unser Redaktionsleiter Markus Weingran sieht bei den beiden Papieren noch einiges an Potenzial. Beide Papiere befinden sich in seinem Musterdepot. Er geht davon aus, dass Daimler gegen Ende des kommenden Jahres am dreistelligen Bereich knabbert und die Aktie der Truck sparte im kommenden März in den Dax aufgenommen wird und danach locker die Marke von 40 Euro erreicht.

