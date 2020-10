DAX - Jahresendrally oder Non-Brexit Sell Off?

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 13.051,23 Pkt (XETRA) ATX - WKN: 969191 - ISIN: AT0000999982 - Kurs: 2.216,72 Pkt (Citi Indikation)

Chart1: Seit Juli dieses Jahres bewegt sich der DAX seitwärts, der Index fliegt unterhalb der charttechnischen Hürde bei 13.236 Punkten Warteschleifen. Februar bis Juni hat sich ein impulsiver V-Bottom im DAX ausgebildet. Eine gute Vorlage für das Jahr 2021, wenn nichts dazwischen kommt. 2020 kam das Coronavirus völlig unerwartet dazwischen. Mitte Oktober läuft die Deadline für die Verhandlungen hinsichtlich des Brexits aus. Gut möglich, dass der europäische Aktienmarkt diesen Termin abwartet. Seit Juli ist der DAX bei 13.236 Punkten gedeckelt. Gelingt dem Index in den nächsten Tagen oder Wochen der überzeugende Abstieg über diese Hürde, würde das mittelfristig deutliches Aufwärtspotential offenlegen. Eine wichtige Zielmarke wäre zunächst natürlich das Allzeithoch bei 13.795 Punkten. Anschließend wäre aber noch erheblich mehr drinnen! Non-Brexit Sell Off ? Ich mache die Entwicklung an der 13.236er Preismarke fest. Gelingt der überzeugende Anstieg darüber, dürfte der Index mittelfristig Weichen nach oben stellen.

Chart2:

Die europäischen Indizes im Vergleich. Folgende Phasen sind zu erkennen:

1.) Corona Sell Off2.) Ab Mitte März dynamische Rallys.3.) Ab Juni Seitwärtskorrekturen

CAC40: Frankreich AEX: Niederlande Bel20: Belgien PSI20: Portugal FTSEMib: Italien FTSE100: UK Ibex35: Spanien ATX: Österreich SMI: Schweiz DAX: Deutschland

Bezugspunkt ist die 100 % Marke. Der Wert von 98,73 % im DAX bedeutet, dass er seit Jahresbeginn mit 1,27 % % im Minus steht. Der Wert von 95,80 % im DAX Kursindex bedeutet YTD ein Minus von 4,20 %. Der ATX verliert seit Jahresbeginn knapp 31 % und ist damit in dem beobachteten Zeitraum technischer Underperformer.

