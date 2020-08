Dax schließt ersten Wochentag mit deutlicher Erholung – Autosektor atmet auf, Nordex und Varta im Höhenrausch, Siemens Healthineers und MTU am Boden

Anzeichen für eine Konjunkturerholung in Europa haben zum Wochenauftakt Schnäppchenjäger auf den Plan gerufen.

Vor allem Technologiewerte waren nach positiven Vorgaben aus den USA gefragt. Der Dax legte am Montag 2,7 Prozent zu auf 12.646,98 Zähler, der EuroStoxx50 gewann 2,5 Prozent auf 3254,43 Punkte. Für Rückenwind sorgten Industriedaten. Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte hat sich die Industrie der Euro-Zone von den heftigen Corona-Einbrüchen erholt. In Deutschland stieg der Einkaufsmanagerindex sogar auf den höchsten Stand seit Ende 2018. Auch China kommt schneller als erwartet wieder auf die Beine.

„Eine mögliche Kurserholung könnte sich aber auch schnell als Strohfeuer entpuppen“, sagte Timo Emden, Marktanalyst vom gleichnamigen Analysehaus. Die Furcht vor einer zweiten Welle – und damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens – sorgt für Nervosität. Die Lage in Australien habe gezeigt, dass auch die Wiedereinführung scharfer Restriktionen nicht ausgeschlossen werden könne, sagte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt.

Allerdings könne wie in den USA die wirtschaftliche Erholung auch ohne explizite Beschränkungen stocken. Der Fokus liege nun auf den Verhandlungen über ein neues US-Konjunkturpaket. Für einen Dämpfer sorgte der Stabschef des Präsidialamts, Mark Meadows, der gesagt hatte, er sei skeptisch, dass es in naher Zukunft eine Lösung geben werde. In den USA notierten die Börsen fester.

Der Dollar legte wieder etwas zu, der Euro lag 0,3 Prozent tiefer bei 1,1736 Dollar. Experten sahen darin jedoch noch keine Trendwende: „Die Pause beim Dollar-Rückgang ist vor allem auf technische Faktoren zurückzuführen und hat nichts damit zu tun, dass sich etwas an den Umständen geändert hat, die gegen den Greenback sprechen“, sagte Ricardo Evangelista, Analyst beim Brokerhaus ActivTrades. Die Corona-Krise sei außer Kontrolle, das bremse Hoffnungen auf eine rasche Erholung und zwinge die Fed, die Geldschleusen weit offen zu lassen.

Auf Unternehmensseite profitierten besonders die Aktien aus dem Autosektor von den guten Nachrichten aus China. Die Papiere von Volkswagen setzten sich mit einem Kurssprung von fast fünf Prozent an die Dax-Spitze. Auch Daimler und Conti gehörten zu den klaren Gewinnern.

Unter Druck gerieten dagegen die Aktien von MTU, die am Indexende um 5,5 Prozent abrutschten auf den tiefsten Stand seit Ende Mai. Der Einbruch des Flugverkehrs in der Corona-Krise hat bei dem Triebwerksbauer zuletzt deutlicher als erwartet am Gewinn gezehrt.

Im MDax bescherte die Zulassung des Krebsmedikament Monjuvi in den USA den Aktien von Morphosys ein Plus von 7,9 Prozent. Varta stellten dies mit einem Anstieg von 12 Prozent noch in den Schatten. Der Batteriehersteller hat einen Patentstreit mit Samsung beigelegt und bleibt in den nächsten Jahren der Hauptlieferant für wiederaufladbare Headset-Batterien der Südkoreaner.

Siemens Healthineers sackten dagegen um 9 Prozent ab, nachdem der Medizintechnikkonzern mit dem US-Unternehmen Varian einen Milliardenzukauf angekündigt hatte, der eine Kapitalerhöhung mit sich bringen wird.

Im SDax schossen Nordex um fast 22 Prozent hoch. Hier sorgte bei Anlegern der geplante Verkauf von Wind- und Solarprojekten an RWE für Feierlaune. Analysten lobten, dass Nordex versteckte Reserven hebe und die Bilanz aufbessere. Auch bei den RWE-Anlegern wurde der Schritt begrüßt, hier legten die Aktien um 2,6 Prozent zu.

Aktien von Aroundtown verloren 3,4 Prozent, nachdem Morgan Stanley zum Verkauf geraten hatte. Lufthansa gaben angesichts wieder steigender Corona-Infektionen um 2,8 Prozent nach. Spekulationen, die Aareal Bank komme mit dem Verkauf ihrer IT-Tochter voran, trieben den Kurs der Bank um mehr als 12 Prozent nach oben.

onvista/dpa-AFX/reuters

Titelfoto: Imagentle / Shutterstock.com

