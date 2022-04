Dax von der Berichtssaison angetrieben - Conti und Sartorius im Fokus

Der Dax knüpft schwungvoll an seine Vortagesgewinne an. Positive Signale in der Berichtssaison treiben die Kurse hoch. Im Leitindex blicken die Anleger vor allem auf Continental und Sartorius. Aber auch in der zweiten Reihe, im MDax, ist einiges los.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE0005439004, DE0007165631, DE0006766504, DE000EVNK013, US9100471096, US88160R1014,